Simona Halep (30 de ani, 15 WTA) a întâlnit-o pe Beatriz Haddad Maia (26 ani, 24 WTA), în finala turneului WTA 1.000 de la Toronto, dotat cu premii totale de 2.527.250 de dolari, meci care s-a disputat duminică, 14 august, de la ora 20.30.

Pentru Halep a fost a patra sa finală la Openul Canadei, a doua finală din 2022 şi cea mai importantă jucată din 2020, de la Roma.

După un meci care a durat două ore și 18 minute, Simona Halep s-a impus cu 6-3, 2-6, 6-3.

Simona și-a felicitat adversara pentru evoluția din această săptămână și i-a mulțumit antrenorului ei pentru că a ajutat-o să ăși regăsească iubirea pentru tenis.

„Vă mulțumesc tuturor! Este foarte dificil să încep de undeva pentru că sunt multe de spus. Azi a fost o mare bătălie. Mulțumesc, Beatriz, pentru lupta de pe teren, felicitări pentru jocul tău, mi-ai dat mult de muncă.

Canada e un loc special pentru mine. Am câștigat de două ori la Montreal, dar niciodată aici. Am muncit enorm să câștig aici pentru toți românii care au venit aici mereu să mă susțină. A fost o atmosfera incredibilă creată de români, de canadieni și brazilieni.

Patrick, îți mulțumesc pentru că ai crezut în mine chiar dacă nu am jucat foarte bine. Acum câteva luni nu mă gândeam că aș putea câștiga acest titlu, dar iată că s-a întâmplat. Sper că te-am făcut mândru, nu am jucat cum mi-am dorit, dar am luptat.

Mulțumesc organizatorilor pentru toate eforturile lor, mulțumesc sponsorilor și copiilor de mingi pentru că mi-au purtat noroc. Am făcut o poză cu ei azi și cu siguranță a contat”, a spus Simona Halep, la ceremonia de premiere.