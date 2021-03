Stoichiţă își doreşte ca România U21, să repete rezultatele din competiția precedent, când tricolorii mici au ajuns până în semifinale.

„Am mare încredere în Adi Mutu, ştie să joace sub presiune, s-a văzut în meciul cu Danemarca, valorea lui a fost evidentă. A dominat naţionala Danemarcii. Datorită experienţei acumulate are puterea asta de a dezvolta o echipă puternică. Am încredere că nu vom pierde niciun meci. Niciodată nu am zis când am mers la o luptă că merg să pierd, ci mereu că merg să câştig”, a declarat Mihai Stoichiţă la Look Sport.

Citește continuarea știrii pe realitateasportiva.net.