Ce a mărturisit sportivul american

„Medaliile olimpice arată grozav când sunt noi, dar după ce am purtat-o puțin și am lăsat prietenii să o poarte în weekend, am observat că nu au calitatea la care te-ai aștepta”, a scris Huston, potrivit Sky News. Skateborderul a arătat chiar și deteriorarea vizibilă a medaliai, spunând că partea din față începe să se jupească. „Poate că ar trebui să îmbunătățească puțin calitatea medaliilor”, a adăugat el.

Medaliile olimpice de la Paris 2024, concepute de renumita casă de bijuterii Chaumet, sunt realizate cu o plăcuță hexagonală din fier provenit de la Turnul Eiffel. Acestea au două fețe distincte: una cu caneluri evocând razele de lumină și alta reprezentând zeița greacă a victoriei, Nike, alături de imagini ale Acropolei și Turnului Eiffel. Medalia de bronz, cântărind 525 de grame, este realizată dintr-un aliaj de cupru, staniu și zinc.

Huston a remarcat că medalia este mai potrivită pentru a fi admirată decât pentru a fi purtată, iar toate medaliile vin însoțite de o cutie albastră de la Chaumet și un certificat de autentificare a fierului de la Turnul Eiffel. Critica sportivului aduce în discuție întrebarea dacă standardele de calitate ale medaliilor olimpice sunt conforme cu așteptările sportivilor și ale publicului.