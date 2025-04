Oficialul FCSB crede că suferința prin care a trecut fiica sa a fost declanșată de stresul provocat de arestarea sa din anul 2014.

În cadrul podcastului SportCast cu Sile, Mihai Stoica a rememorat clipele grele din detenție, când a simțit că totul se prăbușește în jurul său. „Când am aflat de boala Teodorei, am fost devastat. Mă rugam să mă ia Dumnezeu, dar cred că era o rugăciune egoistă, dintr-o iubire de sine dusă la extrem”, a mărturisit acesta cu sinceritate.

Arestarea lui Mihai Stoica

Condamnat la trei ani și șase luni de închisoare cu executare în celebrul „Dosar al transferurilor”, Mihai Stoica a ispășit aproape doi ani de detenție. Chiar dacă a încercat să-i transmită fiicei sale că va face față situației și că are prieteni și sprijin în spatele gratiilor, impactul emoțional asupra familiei a fost profund.

„Sunt convins că Teodora s-a îmbolnăvit din cauza arestării mele. A fost un moment cumplit pentru ea. Nu știu dacă am văzut postarea ei din acea zi, dar știu că a fost devastată. Pierderea figurii paterne, chiar și temporar, a avut un impact major asupra stării ei psihice”, a spus Stoica, referindu-se la o fotografie emoționantă în care își ținea fiica de mână, postată de aceasta în ziua în care a fost arestat.

Teodora Stoica – un exemplu de curaj

Diagnosticul dur a venit ani mai târziu, în 2020, în urma unui control medical de rutină. Teodora a fost diagnosticată cu o formă de cancer, iar perioada ce a urmat a fost, potrivit propriei mărturisiri, „un șoc continuu”. Cu sprijin medical, un program strict de tratament și multă determinare, a reușit să învingă boala.

Mihai Stoica a vorbit cu reținere, dar și cu vizibilă emoție despre discuția avută cu fiica sa înainte de a fi reținut. „I-am spus că o să mă descurc, că știu oameni, că nu-mi va fi imposibil. Dar, oricât aș fi încercat s-o liniștesc, greul a fost pe umerii ei. Viața m-a pus în situații în care am cunoscut tot felul de oameni. Nu m-a speriat închisoarea, ci ce am lăsat în urmă.”

Astăzi, Teodora Stoica este sănătoasă și a lăsat în urmă acea perioadă de suferință. Părintele ei, în continuare un personaj central în lumea fotbalului românesc, rămâne marcat de acel episod care i-a zguduit familia.

Iubirea părintească, în momentele de criză, se transformă în cea mai profundă formă de suferință, dar și de speranță.