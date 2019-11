"Am avut o experiență acum un an, un an jumătate, cu Tesla și am venit numai de la Snagov până în oraș. Este înspăimântătoare. Într-o sută de metri aveam, nu m-a văzut Miliția, aveam 250 km/h și pe urmă am frânat-o, pentru că n-am avut interesul să rămân fără carnet. Pe care nu-l am, în orice caz", a declarat Ion Țiriac.

"Am făcut o experiență, am băgat-o la priză. Un kilometru pe oră, atât se încarcă. La o priză normală", a mai spus Ion Țiriac.