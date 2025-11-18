Este vorba despre mai multe filmări făcute în urmă cu câțiva ani, în care se vede cum Camelia Voinea își abuzează, fizic și verbal, propria-i fiică. Cele două gimnaste susțin că după ce Sabrinei nu-i ieșea un element la bară, mama sa o bătea și o punea să-l refacă la nesfârșit, chiar dacă sportiva plângea în hohote.

Sabrina Voinea, la antrenament

Sunt imagini și informații cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii! „- Mami, nu mai pot!

Vreau să vină cineva lângă mine. Nu mai pot! Mă lovesc!

Nu mai pot, mă dor coastele! Nu mai pot să mai fac! Nu mai...

Mami, pot să fac...

-Du-te d****! Hai!

-Nu mai pot! Mami, nu mai...

Mami!

Nu mai pot! Sunt toată lovită... ”, se arată în dialogul dintre Sabrina Voinea și mama sa.