Federația Română de Judo amână toate evenimentele programate pentru luna martie

Acestea vor fi reprogramate numai dupa ridicarea restrictiilor impuse de catre autoritatile nationale.

Pentru celelalte competitii din perioada imediat urmatoare, Federatia va reveni cu o comunicare.

De asemenea, in urma deciziei Federatiei Internationale de Judo, toate evenimentele sportive, inclusiv cele continentale (cadeti-seniori), progrmate a se desfasura in lunile martie si aprilie au fost anulate sau amanate. In acest context, Asociatia Balcanica de Judo a trimis catre federatia noastra informarea cu privire la amanarea Campionatelor Balcanice de Seniori si Cadeti la date ulterioare ce urmeaza a fi comunicate.