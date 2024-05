Cine a fost Bill Walton

Cu o carieră strălucitoare la UCLA, unde a excelat sub îndrumarea legendarului antrenor John Wooden, Walton și-a continuat succesul în NBA. A câștigat două titluri de campion, unul cu Portland Trail Blazers în 1977 și altul cu Boston Celtics în 1986, precum și titlul de cel mai valoros jucător al ligii în 1978. Numărul său 32 este venerat atât de UCLA, cât și de Trail Blazers, iar intrarea sa în Naismith Memorial Basketball Hall of Fame în 1993 și în College Basketball Hall of Fame în 2006 subliniază impactul său durabil asupra sportului.

După încheierea carierei sale de jucător, Walton și-a extins influența în afara terenului, devenind un comentator și prezentator iubit pentru meciurile de baschet universitar și NBA. Dar pentru cei care l-au cunoscut, Bill Walton a fost mult mai mult decât un baschetbalist iconic sau un comentator talentat. A fost un om cu o personalitate optimistă și vibrantă, care a adus bucurie și inspirație în viața celor din jurul său.

Colegii de breaslă îl plâng pe Bill Walton

Omagii au venit din toate colțurile lumii baschetului. Kareem Abdul-Jabbar, un alt titan al sportului, a transmis un mesaj de adio emoționant, subliniind nu doar abilitățile sportive ale lui Walton, ci și bunătatea și generozitatea sa din afara terenului.

„Prietenul meu foarte apropiat, colegul meu Bruin și rival în NBA Bill Walton a murit astăzi. Iar lumea se simte mult mai grea acum", a scris Abdul-Jabbar.

„Pe teren, Bill a fost un jucător feroce, dar în afara terenului nu era fericit decât dacă făcea tot ce putea pentru a-i face fericiți pe toți cei din jurul său. A fost cel mai bun dintre noi".

Dave Pasch, prezentatorul ESPN și un apropiat al lui Walton, a împărtășit amintiri calde despre timpul petrecut împreună, subliniind nu doar abilitățile sale ca sportiv și comentator, ci și calitățile sale umane remarcabile.

„Bill a fost o persoană specială, amabilă și autentică. Sunt incredibil de recunoscător pentru prietenia noastră strânsă și pentru timpul pe care l-am petrecut împreună în direct, la cină după meci sau în teepee în curtea sa. Un atlet și un radiodifuzor legendar, dar mai important, o persoană legendară care m-a făcut mereu să zâmbesc", a declarat Pasch.

Astăzi, lumea baschetului este mai săracă fără prezența lui Bill Walton.

„Bill Walton a fost unul dintre cei mai mari jucători de baschet din toate timpurile - un campion la fiecare nivel și întruchiparea jocului de echipă altruist. A fost, de asemenea, un spirit minunat, plin de curiozitate, umor și bunătate".