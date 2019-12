Cum poți face jogging în sezonul rece?

Adevarul este ca te poti antrena si oricum, dar nu mai poate fi vorba despre comoditate sau eficienta. In plus, risti sa te imbolnavesti. Asta daca nu abordezi problema ”ca la carte”:

Imbracaminte tehnica…

In momentul actual, nu mai exista scuze pentru cine iese la alergat in tricou si trening din bumbac. Desi naturale, fibrele absorb si retin sudoarea, nu faciliteaza uscarea si se racesc foarte repede, de unde si perceptia neplacuta de umezeala.

Producatorii au introdus fel si fel de tehnologii inovative, ce-i drept, majoritatea bazate pe fibre sintetice, insa care asigura optime proprietati:

Confort;

Izolare termica;

Respirabilitate;

Hidrorepelenta;

Compresie… prin partile esentiale;

Elasticitate;

Protectie UV.

O caracteristica nu mai putin importanta consta in vestibilitatea articolelor vestimentare. Acestea nu trebuie sa ”falfaie” in timpul antrenamentelor, ci sa ramana cat mai mulate pe corp. Astfel se reduc curentii de aer dintre piele si materiale.

… Nu prea groasa…

Chiar cand vremea este potrivnica si gradele din termometre coboara sub pragul inghetului, nu te infofoli. Iesi sa faci miscare, nu sa prinzi radacini pe vreo banca in parc. Nu este de lepadat nici aceasta ”activitate”, tot mai buna decat leneveala pe fotoliu.

In primele minute, este normal sa simti putina racoare pe sira spinarii. Dar la distanta de cateva sute de metri, corpul incepe sa genereze caldura. Adaugand si echipamentul special va fi indeajuns sa nu mai suferi din cauza conditiilor ostile.

… Ci in straturi

Inca o data, unul dintre principalele trucuri se refera la sistemul multilayer. Incepe cu o imbracaminte de corp respirabila (din poliester, lana merinos sau mixt). Continua cu o bluza de alergare izolanta, in masura sa regleze temperatura corpului, evitand risipa de caldura.

Pe deasupra, pune-ti o geaca impermeabila si antivant. Este ultimul strat si cel ce te va proteja de vitregiile naturii. Cu toate rafalele de vant, cu toata sudoarea siroind pe spate, nu vei tremura din toate incheieturile. Vei fi transpirat, dar intr-un microclimat caldut.

Accesorizarea

Cand faci jogging in sezonul rece, nu uita sa-ti protejezi toate extremitatile corpului (cap, picioare, maini, gat, etc.). Sunt zonele cele mai sensibile la pierderile de caldura si nu-ti doresti sa intri in hipotermie din cauza neglijentei.

Protejeaza fiecare punct sensibil, fara sa te zgarcesti cand iei decizia unei achizitii. Poate preferi bentita sau esarfa in locul caciulii, dar nu renunta la manusi. Evita totusi modelele de oras (tricotate), care permit patrunderea aerului rece.

Nu renunta nici la sosetele tehnice, obligatoriu potrivite contextului. Sunt de preferat cele mai groase (eventual, largesti putin sireturile), dar cu o buna aderenta pe picior, astfel incat sa nu suferi nici din cauza eventualelor basici (nu sunt excluse).

Alte strategii ”prietenoase” pentru antrenamentele de jogging in sezonul rece

Singure, cele cateva ponturi despre imbracaminte nu functioneaza, ci doar in combinatie cu altele:

Incalzirea

Etapa de incalzire nu este o optiune nici macar cand ai 40 de grade la umbra, ci o obligatie. Iar in prezenta vitregiilor naturii, devine o practica esentiala. Cu alte cuvinte, niciodata, nu te porni sa alergi pur si simplu.

In conditii de frig, articulatiile sunt mai rigide si au nevoie de o ”introducere” graduala. Sunt necesare macar cateva minute de incalzire, preferabil la caldura, atat cat sa ridici temperatura corpului si sa ”dezmortesti musculatura si incheieturiel.

Directia vantului

Daca te antrenzi in intervale cu vant puternic, in masura in care terenul si traseul iti permit, preferabil ar fi ca in prima jumatate a cursei, cat ai bateriile incarcate la maxim, sa ai briza in pupa, adica din fata.

Doar pe ultima portiune / jumatate, cand oboseala incepe sa te doboare, poti alerga pe aceeasi directie cu vantul. Nu va avea efect de propulsie, insa cel putin nu-ti va fi potrivnic si nu-l vei resimti la fel de taios.

Cu zapada…

Sa faci jogging in sezonul rece pe un strat de zapada nu este tocmai o idee proasta. Poate fi o alternativa mai putin monotona in locul antrenamentelor obisnuite, dar numai daca este proaspata (nu batatorita) si nu masoara multi centimetri.

Insa nu uita cat de arzatoare este zapada… la propriu. Lumina reflectata te poate orbi, cat despre radiatii… Exista, cu toate ca momentul din calendar credeai ca ”spune” altceva.

Totul are rezolvare. Inarmeaza-te cu ochelari cu filtru UVA si UVB si crema solara cu actiune hidratanta. Sau opteaza pentru produse dermatocosmetice de zi care, pe langa restul proprietatilor, includ filtru solar.

… Dar fara gheata…

In schimb, fereste-te de gheata. Nu este un moft sau un sfat de prisos, dimpotriva. Nu te poti baza 100 % nici pe pantofii de trail. In ciuda aderentei sporite la terenul alunecos, in ciuda talpii adaptate la denivelari, s-ar putea sa nu faca fata suprafetelor inghetate.

Riscurile sunt destul de mari, desi stim ca la fiecare pas actionezi cu dubla precautie. Insa schimbarile de directie ar putea sa te ia prin surprindere, pregatindu-ti un ”final” cu totul neasteptat. Si chiar nu merita riscul sa intrerupi sezonul pentru o nesabuinta…

Schimburile

Este vorba despre haine. Odata ce ti-ai completat misiunea si te opresti, temperatura corpului incepe sa scada. Racirea brusca este accentuata de imbracamintea uda si de vant, insa nu si daca iti schimbi tinuta in primele minute de pauza.

Ajunge o minima organizare. Fie ca alergi pe stadion, prin parc, pe teren accidentat sau in alte medii, pregateste-ti un rucsac cu schimburi uscate (tricou, pantaloni, caciula) si un prosop, care te va ”astepta” la sosire.

In loc de incheiere…

Inainte sa punem punct, ar mai fi multe de spus…

Dar oricat am intra in detalii, probabil ca tot ar mai ramane ”chestiute” omise. Asa ca-ti lasam tie onoarea sa ne impartasesti si alte strategii, masuri, metode, trucuri, etc. pe care le consideri utile cand iesi la jogging in sezonul rece.

Sursa: blogalpin.infor