Cum a pierdut un tenismen 1 milion de dolari pentru ca s-a tuns la zero

La finalul anului 2003, James Blake a decis sa renunte la celebrele dread-uri pe care le avea si s-a ras in cap.

El a luat aceasta decizie fara sa-l consulte pe agentul sau, Carlos Fleming, de la IMG, care in acel moment negocia cu companii atrase strict de stilul excentric al lui Blake, scrie ziare.com.

"Dupa ce m-am tuns, l-am sunat pe Carlos. I-am zis ca am facut-o si ca m-am ras in cap. Dupa o lunga tacere, Carlos mi-a spus ca ma va suna mai tarziu si a inchis telefonul. Nu am mai auzit de el pana a doua zi, dar a avut timp sa discute cu un reporter caruia i-a spus ca in timp ce m-am ras in cap am pierdut 1 milion de dolari. Era o suma uriasa, mai mult decat credeam ca o sa castig in intreaga cariera", a afirmat Blake, conform Punto de Break.