Fostul mare fotbalist și antrenor s-a retras din lumina reflectoarelor de mai bine de un an, alegând să trăiască în singurătate, în vila sa din apropierea Televiziunii Române. Ieșirile sale sunt rare și se limitează aproape exclusiv la vizite medicale, conform unui site de știri cunoscut.

Apropiații săi, foști colegi și prieteni, încearcă fără succes să-l readucă în mijlocul lumii care l-a admirat decenii la rând.

„Nu mai vrea nici să-l vedem”

Printre puținii care mai reușesc să-l viziteze se numără Ionel Augustin, fostul său elev și prieten apropiat. Acesta povestește cu tristețe încercările repetate de a-l face pe Dinu să iasă din izolare.

„Am mers la el, am stat la poartă, am vorbit… Dar nu mai vrea să vadă pe nimeni. L-am rugat să vină la o întâlnire cu foștii colegi, dar ne respinge. Mi-a mai răspuns la telefon, apoi îmi zice: «Lasă-mă în pace!»… În felul lui, cu umorul și temperamentul pe care-l știm. Dar e dureros. A fost idolul vieții mele”, a spus Augustin, citat de Gazeta Sporturilor.

El a dezvăluit că și Cristi Borcea a încercat să-l sprijine și să-i ofere tratamente de recuperare, însă fără rezultat: „Nu-l mai mișcă nimic. Parcă a renunțat la tot.”

„Îmi aștept sfârșitul. Sunt scârbit de tot ce se întâmplă”

Într-unul dintre rarele sale interviuri recente, acordat unei publicații de știri, Cornel Dinu a vorbit deschis despre starea sa de sănătate și despre izolarea în care trăiește.

„Ce să fac… îmi aștept sfârșitul. Nu e rău, dar asta e viața. De mai bine de un an și jumătate n-am mai ieșit din casă, decât la spital, unde am stat internat trei luni pentru o operație și alte probleme. Sunt scârbit total de tot ceea ce se întâmplă. Am o depresie puternică și un somn dat peste cap – dorm mai mult ziua”, a mărturisit acesta.

Cornel Dinu rămâne una dintre cele mai emblematice figuri din istoria clubului Dinamo București și a fotbalului românesc. Campion ca jucător, selecționer al naționalei și om de litere, Dinu a fost mereu o voce puternică și lucidă în sportul românesc.

Astăzi, legenda trăiește în tăcere, departe de zgomotul tribunelor și de efervescența care i-a definit cariera. Cei care l-au admirat speră însă că „Mister” va găsi din nou puterea să revină în fața publicului care nu l-a uitat.