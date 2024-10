Maria Mihalache a povestit șocul pe care l-a trăit când s-a trezit singură pe un pat de spital dintr-o țară străină. Sportiva nu a fost însoțită nici de antrenor, nici de federație la concursul respectiv.

Ce a mărturisit sportiva

„Știu că urma să cad, simțeam că urmează să cad și m-am chinuit cumva să trec de linia de finiș pentru că eram prima și trebuia să câștig. Am ajuns la spital, m-am trezit la spital, oamenii de acolo mi-au zis că... Unii mi-au zis că am căzut în mijlocul cursei, alții mi-au zis că am câștigat și eu nu mai știam ce am câștigat.”, spune atleta.

Sportiva a povestit și modul în care a primit medalia pe care a câștigat-o. Directorul concursului a venit la hotelul unde era cazată după externare pentru a-i înmâna premiul.

Chiar dacă a rămas cu sechele, Maria Mihalache a reușit să treacă peste acest episod în totalitate și e pregătită să își reînceapă antrenamentele.