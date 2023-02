O româncă a fost luată la rost de o parte din membrii unui grup de Facebook de călătorii după ce a postat impresiile dintr-o vacanță la schi în Austria. În timp ce unii consideră că femeia a greșit pentru că nu a ținut cont de scandalul Schengen, alții consideră că "fiecare merge unde vrea si îl ține buzunarul", potrivit stiridiaspora.

"Maaaamiiii, schiul e sportul meu preferaaaaat!" Așa am încheiat cele câteva zile petrecute pe pârtie în Austria la început de ianuarie, ceea ce mi-a confirmat că am ales bine destinația", a fost mesajul care a stârnit furtuna pe grupul de Facebook "Am fost acolo ( recenzii cazare ,restaurante,vizite )".

"Gata, s-a uitat ca in decembrie Austria ne-a interzis efectiv dreptul la libera trecere in Schengen (...) Am uitat cum ne privesc ca pe ultimii sclavi si totusi noi alegem sa ne cheltuim banii la ei. Rusine sa va fie", a scris Viorel.

Turista admonestată a răspus că nu a uitat, dar că totul fusese planificat cu multă vreme înainte că "nu crede că statului sau politicienilor le pasa sau că îi afectează".

O altă româncă susține că politica nu are rost atunci când vorbim de vacanțe și că fiecare ar trebui să meargă unde vrea.