Reporter: Dl ministru, ce ati putea sa va cumparati de 11 lei, cat spune Guvernul ca ar fi suficient pentru o persoana, pe zi?

Daea: Eee... acum, sigur ca pe zi iti faci calculul sa vezi ce ai putea sa iei din astia.

Reporter: Si dvs ce spuneti ca puteti sa va luati?

Daea: Acum imi iau pentru sarbatoarea asta (targul Toamnei de la sediul Ministerului Agriculturii - n.r.), mai mult de 11 lei pentru ca merita sa luam... Am trecut pe la bancomat. Si daca ma pierdeti inseamna ca am plecat la bancomat. Nu tin seama cat cheltui aici. Mi-e drag atat de tare incat as fi in stare sa ii dau pe toti.

Reporter: Cum vi se par preturile?

Daea: Sunt preturi de respect ptentru munca.