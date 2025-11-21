Cu un plan simplu, poți reduce opririle neprevăzute și costurile de mentenanță. Mai jos găsești recomandări practice, explicate pe scurt și ușor de aplicat.

Pregătirea pentru frig

Începe cu o verificare atentă a fiecărui kit de lucru: curățare, lubrifiere, înlocuirea consumabilelor uzate și etichetarea datelor de mentenanță. O sesiune coerentă înainte de sezonul rece previne defectele și te ajută să lucrezi constant, indiferent de condiții. În această etapă, include o listă de priorități pentru echipamente construcții, notând ce trebuie protejat, reparat sau înlocuit în următoarele săptămâni.

După revizie, marchează uneltele cu tipul de ulei, vâscozitatea potrivită la temperaturi scăzute și intervalul următoarei verificări. Motorul și componentele în mișcare vor rezista mai bine dacă pornești utilajele treptat la începutul zilei, lăsând câteva zeci de secunde la ralanti pentru ca lubrifiantul să circule.

Depozitare și controlul umezelii

Condensul apare când aduci unelte reci într-un spațiu cald sau invers. Alege spații aerisite, păstrează sculele în cutii etanșe și ridică depozitarea de la nivelul pardoselii pe paleți ori grătare de lemn. Textilele absorbante sau plicurile cu silicagel ajută la controlul umidității.

Pentru uneltele electrice, evită contactul direct cu betonul rece. O barieră termică simplă - lemn sau cauciuc - reduce șocurile de temperatură. La final de zi, șterge sculele, usucă accesoriile metalice și unge ușor suprafețele expuse. Discurile, lanțurile, burghiele și alte accesorii de tăiere trebuie depozitate uscate, cu capacele de protecție puse, ca să eviți apariția rapidă a coroziunii în sezonul rece.

Energie: acumulatori, cabluri și pornire la rece

Acumulatorii litiu funcționează optim la temperaturi moderate. Păstrează bateriile la interior și adu-le pe șantier doar înainte de utilizare. Dacă au stat la frig, lasă-le câteva minute să ajungă la o temperatură acceptabilă înainte de încărcare. Evită descărcarea completă, preferă cicluri scurte și încărcări parțiale pentru a prelungi viața celulelor.

Cablurile devin rigide la temperaturi negative. Rulează-le fără a forța izolația, folosește tamburi potriviți și protejează mufe, prelungitoare și prize cu capace anti-umezeală. La finalul programului, șterge condensul vizibil, separă cablurile ude de cele uscate și păstrează-le în saci sau cutii dedicate. Pentru generatoare și motoare mici, pornește cu sarcină minimă, ascultă eventuale bătăi sau vibrații anormale și verifică mirosurile neobișnuite. O pornire la rece prea grăbită scurtează viața componentelor.

Siguranța operatorului și rutina zilnică

Echipamentul de protecție personală nu asigură doar sănătatea ta, ci protejează indirect și uneltele. Mănușile cu aderență bună reduc scăpările pe metal rece, iar bocancii cu profil pentru gheață previn dezechilibrările care pot avaria sculele. Stabilește două momente scurte, dar ferme, în fiecare zi de lucru.

Dimineața - verificarea de 5 minute: apărători, frâne, șuruburi vizibile, cabluri, niveluri de ulei și combustibil, fixarea accesoriilor.

Seara - curățare și uscare: îndepărtezi noroiul înainte să se întărească, ștergi metalul expus, aplici ulei unde este cazul și lași cutiile deschise câteva minute într-un spațiu aerisit pentru a elimina condensul rezidual.

Când iarna te ia prin surprindere: intervenții rapide pe șantier

Zăpada, gheața și noroiul apar când te aștepți mai puțin. Păstrează la îndemână perii dure, cârpe din microfibră și spray-uri de contact. Înlătură noroiul gros imediat, înainte să se întărească, apoi șterge componentele metalice și protejează-le cu un strat subțire de ulei. Pentru sculele care au luat apă, nu porni imediat motorul sau alimentarea. Deschide carcasele acolo unde este permis de producător, verifică filtrul, zona motorului și conectica. O suflantă de aer rece ori un compresor setat la presiune mică ajută la evacuarea apei din zonele greu accesibile.

Dacă lucrezi la înălțime sau pe suprafețe alunecoase, redu viteza de lucru, scurtează sesiunile și crește frecvența pauzelor de inspecție. Este mai ieftin să pierzi câteva minute acum decât să repari o avarie sau să întrerupi proiectul câteva zile. În zonele expuse vântului, organizează un mic paravan pentru zona de mentenanță, astfel încât praful, zăpada fină și picăturile înghețate să nu ajungă pe contactele electrice sau în mecanismele deschise.

Pe final de tură, notează rapid în jurnalul de șantier ce scule au necesitat atenție specială, ce consumabile ai folosit și ce trebuie comandat. Această disciplină reduce dublările, pierderile și improvizațiile care apar când frigul îți limitează timpul și răbdarea. În această etapă este momentul potrivit să planifici calibrarea periodică a echipamentelor de măsură și să decizi dacă anumite scule pot fi înlocuite temporar cu alternative mai robuste pentru iarnă.

Iarna trece, uneltele rămân fiabile

Sezonul rece nu cere proceduri complicate, ci consecvență: depozitare corectă, pornire treptată, curățare, uscare și documentare minimă. Multe probleme se previn doar prin ritmul corect de lucru și prin alegerea unor scule adaptate climatului. Pentru intervenții mai dificile sau pentru utilaje mari, este recomandată evaluarea de către un specialist autorizat, mai ales când apar simptome atipice la pornire ori la frânare, jocuri în rulmenți sau semne clare de coroziune în zone structurale.

Dacă proiectul devine intens în cele mai reci săptămâni, o strategie clară de alocare a resurselor și o planificare a stocurilor îți permit să menții ritmul fără compromisuri de siguranță. În plus, integrarea, la momentul potrivit, a unor scule profesionale dedicate lucrului la temperaturi joase îți poate eficientiza munca și reduce erorile operatorului.