Dacă la începutul anului ministrul Educației, Daniel David, anunța extinderea programului „Masă sănătoasă“ (PNMS) și afirma că acesta reprezintă o modalitate de a-i aduce la școală pe mulți copii din familii nevoiașe, în pachetul măsurilor de sustenabilitate numărul de beneficiari ai programului a fost plafonat.

Astfel, în ciuda unei finanțări aprobate de peste 1,1 miliarde de lei pentru anul 2025, numărul real de beneficiari a fost plafonat la aproximativ 515.000 de elevi, cu mult sub ținta asumată. Autoritățile au invocat măsuri de austeritate și constrângeri bugetare, prorogând extinderea programului până în ianuarie 2027, conform Legii 141/2025.

Problema majoră este că această limitare vine exact în momentul în care este de estimat că majorarea semnificativă a costurilor de trai ar fi condus la o creștere a interesului pentru acest sprijin.

MINISTERUL EDUCAȚIEI: Implementarea Programului Național "Masă sănătoasă" continuă

Într-un comunicat de presă, Ministerul Educației a precizat că programul continuă potrivit calendarului, condițiilor și prevederilor stabilite la începutul anului în curs și că "va iniția toate demersurile legale necesare pentru derularea programului cel puțin în același număr de unități de învățământ și cu același număr de beneficiari".



"În cazul în care achizițiile prevăzute nu au fost realizate deja pentru întregul an calendaristic, autoritățile locale pot demara procedurile necesare în acest scop", afirmă sursa citată.



Programul Național "Masă sănătoasă" se adresează preșcolarilor și elevilor prezenți la activitățile didactice, pe perioada cursurilor, conform structurii anului școlar și constă în acordarea zilnică, cu titlu gratuit, a unui suport alimentar constând într-o masă caldă sau, după caz, într-un pachet alimentar, în cazul în care masa caldă nu poate fi asigurată.





