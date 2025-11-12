Plugin-urile Facebook au fost introduse în 2010 și au avut ca scop interacțiunea directă cu rețeaua socială. Utilizatorii puteau aprecia pagini și reacționa la postări fără să părăsească site-ul vizitat. În paralel, Facebook folosea aceste instrumente pentru a urmări comportamentul utilizatorilor şi a livra reclame mai bine direcționate.

Potrivit companiei, administratorii site-urilor nu trebuie să facă nimic, butoanele fiind dezactivate automat „de la sursă”, însă pot curăța manual codul rămas în paginile web.

Decizia de eliminare este justificată prin scăderea semnificativă a utilizării plugin-urilor în ultimii ani.