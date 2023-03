"Am investit și vom investi mai mult în sănătate, Spitalul de Urgență din Alexandria este una dintre investițiile noastre prioritare. Ne dorim și îmi doresc să investim masiv în infrastructură, avem 100 de km de drum în executare și finanțare asigurată pentru alte 100 de km. Sigur, prioritatea mandatului meu o reprezintă realizarea autostrăzii Alexandria - București, cu o lungime de 70 de kilometri. Ne aflăm la stadiul de studiu de fezabilitate, iar finalizarea acestui proiect de suflet va avea impact nu numai asupra fluidizării traficului și a creșterii siguranței rutiere, ci și asupra dezvoltării zonei. Din 2 în 2 săptămâni sun la Ministerul Transporturilor și pot să spun că suntem pe drumul cel bun, în iunie va fi gata aceasta documentație. O altă investiție majoră, de 20 de milioane de euro, vizează portul comecial din Turnu Măgurele, al 4-lea de pe tronsonul românesc," a declarat președintele Consiliului Județean Teleorman, Adrian

Gâdea.



Și prefectul județului a subliniat ideea că o colaborare între instituții este calea cea mai bună pentru atingerea obiectivelor.



"Este de datoria mea ca si prefect să fim alături de oameni, să-i sprijinim și să le ajutăm nevoile. Niciodată nu am ținut cont de orgoliile politice, atât timp cât am putut ajuta, am făcut-o. Am mers la fiecare primar, am vorbit cu fiecare în parte, le-am ascultat ideile și propunerile, pe unele le-am rezolvat, pe altele le-am trimis guvernului, la altele mai lucrăm. Este adevărat că sunt multe probleme în județ, dar am certitudinea că se vor rezolva și va deveni acel loc din are tinerii nu vor mai pleca și-l vor numi, cu drag, acasă", a declarat prefectul Haralambie Epure, ]n direct la Realitatea Plus.