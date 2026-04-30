Cel mai periculos român de pe lista „Most Wanted” din Europa. Se oferă 5000 de euro pentru orice informație despre el

Sursă: Enfast

Pe platforma Europol „Europe’s Most Wanted”, care centralizează cei mai periculoși fugari din Uniunea Europeană, sunt publicați suspecți și condamnați căutați de autoritățile statelor membre.

Fiecare țară contribuie cu propriii fugari considerați de risc ridicat, în încercarea de a obține informații care să ducă la prinderea acestora.

Printre persoanele aflate în prezent pe listă se află și un cetățean român, Emil Gânj, căutat pentru fapte violente comise în anul 2025, pentru care a fost emis și un mandat european de arestare.

Acuzații grave: răpire, omor și incendiere

Potrivit datelor publicate pe site-ul ENFAST, structura europeană specializată în urmărirea fugarilor, Emil Gânj este căutat pentru că și-ar fi răpit fosta parteneră, pe care ar fi sechestrat-o, iar ulterior ar fi ucis-o.

După comiterea faptei, bărbatul ar fi incendiat locuința victimei, într-o tentativă de a distruge probele și urmele care ar fi putut duce la identificarea sa.

Pentru faptele de care este acuzat, autoritățile au emis mandat european de arestare pentru răpire, omor calificat și distrugere prin incendiere, fiind încadrat drept un individ considerat extrem de periculos.

Pentru informații care pot ajuta la localizarea și prinderea sa, a fost anunțată o recompensă de 5.000 de euro.

Cum funcționează lista „Europe’s Most Wanted”

Platforma „Europe’s Most Wanted” este coordonată de rețelele naționale de urmărire a fugarilor din statele Uniunii Europene și este gestionată în colaborare cu Europol.

Informațiile publicate sunt transmise direct către autoritățile de aplicare a legii din statele implicate, iar scopul platformei este facilitarea prinderii persoanelor căutate pentru infracțiuni grave.

Pe listă apar persoane suspectate sau condamnate pentru fapte precum omor, trafic de droguri, răpire sau implicare în rețele de criminalitate organizată.

Autoritățile europene avertizează că persoanele incluse pe această listă sunt considerate periculoase și nu trebuie abordate de cetățeni, ci semnalate imediat poliției.