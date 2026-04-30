Ghid pentru șoferi de 1 Mai: cât costă benzina în Bulgaria și Grecia și cum poți economisi inteligent

Minivacanța de 1 Mai îi scoate din nou pe mulți români la drum, chiar dacă prognoza meteo nu este tocmai favorabilă în acest an.

Cele mai căutate destinații rămân litoralul bulgăresc și stațiunile din Grecia, iar pentru cei care aleg mașina personală, costul carburantului devine unul dintre factorii decisivi în planificarea vacanței.

Diferențele de preț la benzină și motorină dintre cele două țări pot influența semnificativ bugetul final al călătoriei, mai ales în contextul unor distanțe mai mari spre Grecia.

Bulgaria rămâne opțiunea mai ieftină pentru români

Pentru cei care aleg o escapadă rapidă spre litoralul bulgăresc, costurile cu alimentarea sunt încă relativ accesibile. În această perioadă, prețul benzinei se situează în jur de 1,5 euro pe litru, iar motorina ajunge la aproximativ 1,7–1,8 euro pe litru, potrivit datelor citate de Click!

Diferențele nu par uriașe la prima vedere, însă devin importante atunci când sunt calculate pentru drumuri dus-întors și consumul total al unei familii care merge în vacanță.

Stațiuni precum Varna sau Nisipurile de Aur rămân astfel printre cele mai accesibile opțiuni, mai ales pentru turiștii din sudul României, unde distanța este mai mică, iar consumul total de carburant rămâne redus.

Un alt avantaj important este timpul scurt de deplasare, care contribuie direct la costuri mai mici și la o vacanță mai ușor de gestionat din punct de vedere financiar.

Grecia: stabilitate, dar prețuri mai ridicate

În Grecia, situația este ușor diferită. Deși autoritățile locale au raportat creșteri moderate ale prețurilor la combustibili, nivelul rămâne peste cel din Bulgaria.

Datele Autorității Independente pentru Controlul Pieței și Protecția Consumatorilor arată că piața elenă a înregistrat creșteri mai mici decât media zonei euro în perioada februarie–aprilie 2026, într-un context marcat de volatilitate pe piețele internaționale.

Cu toate acestea, la nivel de preț final pentru șoferi, diferențele rămân vizibile: benzina ajunge frecvent la 2,1–2,2 euro pe litru, iar motorina se situează în jur de 2 euro sau chiar peste.

Costurile cresc odată cu distanța

Chiar dacă Grecia rămâne una dintre destinațiile preferate de vacanță pentru români, costul total al drumului este mai ridicat din cauza distanțelor mai mari și a prețurilor superioare la carburant.

Diferența de câțiva zeci de cenți pe litru se adună semnificativ pe trasee lungi, mai ales pentru familiile care călătoresc cu mașina încărcată și parcurg sute de kilometri.

Strategie des întâlnită: alimentarea înainte de graniță

Din acest motiv, mulți români aleg să alimenteze în Bulgaria înainte de a intra în Grecia, încercând astfel să reducă impactul prețurilor mai ridicate de pe teritoriul elen.

Această strategie a devenit tot mai frecventă în rândul turiștilor care își calculează atent bugetul de vacanță, mai ales în perioadele aglomerate precum minivacanța de 1 Mai.