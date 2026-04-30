Ce se întâmplă cu posturile eliberate de pensionarii speciali. Ministrul Muncii anunță planul Guvernului

Sursă: realitatea.net

Administrația publică se pregătește pentru schimbări importante după adoptarea legii care interzice cumulul pensiei cu salariul în sistemul de stat. În contextul în care numeroși angajați care beneficiază de pensii speciale ar putea părăsi instituțiile publice, Guvernul a venit deja cu un plan pentru posturile care vor rămâne libere.

După anunțul privind interzicerea cumulului pensiei cu salariul în sistemul public, Guvernul pregătește următorul pas: ocuparea posturilor care vor rămâne vacante. Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a explicat că strategia Executivului vizează o întinerire a administrației, prin aducerea în sistem a funcționarilor debutanți și reorganizarea posturilor eliberate.

Potrivit oficialului, măsura este gândită pentru a debloca accesul tinerilor în instituțiile publice, într-un sistem despre care spune că a rămas blocat de ani buni.

Posturile vacante vor fi transformate pentru debutanți

Ministrul interimar al Muncii a precizat că posturile care vor fi eliberate de cei care în prezent cumulează pensia cu salariul de la stat vor fi reconvertite pentru angajarea tinerilor aflați la început de carieră.

„Ideea este, în general, de a reconverti posturile vacante pentru zona de debutanți. Administrația publică în România este osificată. În sensul că, de foarte mult timp, n-au mai existat concursuri de intrare în funcție publică.

De altfel, aceste lucruri sunt în legătură și cu lege salarizării, care, dacă există cu siguranță un efect pe care îl are benefic, este tocmai să încurajeze creșterea salariilor debutanților în administrația publică. Acolo, de fapt, avem cea mai notabilă contribuție a legislației salarizării în sectorul public”, a declarat Dragoș Pîslaru.

Angajările ar putea începe din toamnă

Potrivit ministrului, primele efecte ale legii ar putea fi vizibile chiar din această toamnă, imediat după promulgarea actului normativ.

„În momentul în care legea este promulgată, așteptarea noastră este ca undeva în această toamnă să putem vedea o administrație care începe să se ducă în zona de normalizare din acest punct de vedere. Doar ca să înțelegem, legea vizează direct partea aceasta de reorganizare a posturilor vacante, este în mod explicit menționată”, a mai spus ministrul.

Guvernul vorbește despre întinerirea aparatului public

Dragoș Pîslaru a explicat că una dintre marile probleme ale administrației este faptul că mulți funcționari au ajuns deja la nivelul maxim de salarizare și nu mai pot avansa, ceea ce blochează practic sistemul.

„Aici se coroborează cu ce vă spuneam mai devreme intenția de a ne uita la debutanți și la întinerirea administrației publice. Și în acest moment, dacă ne uităm pe piramidă administrației publice, lucrul pe care l-am făcut când m-am uitat pe salarizare, avem foarte multe persoane în administrație care nu mai pot avansa, sunt până la urmă la gradul maxim de consilier superior de vechime de grad și atunci, evident, ai nevoie să eliberezi aceste posturi vacante și să le scoți la concurs pentru a putea întineri administrația și a crește perfect”, declarat ministrul interimar al Muncii.