Un bun CV nu se bazează doar pe respectarea regulilor de completare, ci și pe concizia cu care o faceți, conform principiul "less is more". Asta înseamnă că dacă veți exprima succint și clar fiecare punct al CV-ului, cresc șansele ca cel care face recrutarea să citească mai mult din el, scrie destepti.ro.



În marile companii, timpul alocat citirii unui curriculum variază între 20 – 30 de secunde și câteva minute, ceea ce înseamnă că nimeni nu-și va bate capul să citească de 2 ori exprimări complicate sau, din contră, atât de banale încât nu spun nimic.



Cuvinte, expresii care trebuie evitate sau folosite cu moderaţie într-un Curriculum Vitae



1. Evită să foloseşti cuvinte sau expresii generice banalizate, ceea ce numim clişee:



– “motivat”, “dinamic”, “organizat”, “proactiv”, “expert”, “responsabil”, “suficient de bun”, “cu simţul responsabilităţii”, “creativ”, mai ales când nu sunt susținute de exemple concrete. Pe de altă parte, un angajator căută să afle cât mai repede ce poți și știi să faci concret, nu cum te autoevaluezi.



2. Folosește cuvinte și descrieri “puternice”, care spun ceva despre tine. Exemplificarea cu o realizare care denotă spirit organizatoric, dinamismul, potențialul creativ sau orice altă calitate este mult mai eficientă decât enumerarea searbădă a unor calități.



3. Nu abuza de abrevieri, acronime, termeni prea specializați sau elemente de jargon! Unii spun să nu le folosești deloc, însă atunci când este vorba de o recrutare în domenii de top, folosirea unor termeni de specialitate, fără a abuza de ei, denotă faptul că ești familiarizat.



4. Evită folosirea unor termeni cu anumite conotații negative. “Șomer” sau “în curs de recalificare” nu ar trebui să apară într-un CV, pentru că pot stârni suspiciuni legate de profesionalismul tău.



5. Evident, folosiți corect limba în care redactați CV-ul. Greșelile flagrante, mai ales dacă e vorba de domenii care presupun exprimarea în scris, pot fi fatale.