Studiul, publicat în revista „Biomarker Research”, a fost realizat pe un eșantion de peste 8 milioane de persoane, indică o creștere a riscului pentru mai multe forme de cancer, printre care:

Cancer tiroidian: +35%

Cancer gastric: +34%

Cancer pulmonar: +53%

Cancer de prostată: +68%

Cancer mamar: +20%

Cancer colorectal: +28%

În timp ce autorii studiului susțin că rezultatele merită o analiză mai profundă, organizații precum Cancer Research UK au reiterat că tehnologia mRNA este folosită chiar în dezvoltarea unor tratamente împotriva cancerului, scrie Daily Mail.

Reacții din partea comunității științifice

Specialiștii au criticat dur metodologia studiului, considerând că nu oferă suficiente dovezi biologice pentru a susține o legătură cauzală. Dr. Benjamin Mazer, de la Universitatea Johns Hopkins, a declarat că „niciun agent cancerigen nu poate induce cancer atât de rapid”, subliniind că studiul confundă diagnosticul cu apariția efectivă a bolii.

De asemenea, experții avertizează că astfel de concluzii pot alimenta neîncrederea în vaccinare, fără a avea o bază științifică solidă.