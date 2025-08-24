Semnal de alarmă legat de "dietele" TikTok pentru slăbit. Tinerii sunt cele mai expuși, au apărut deja urmări grave

Dezinformarea medicamentoasă și pseudomedicina au devenit extrem de periculoase
Medicii și nutriționiștii trag un semnal de alarmă cu privire la faptul că rețelele de socializare sunt invadate de tot felul de sfaturi și diete de slăbit care pot pune în pericol sănătatea. Cei mai vulnerabili, care sunt atrași de promisiuni „miraculoase” și nu mai verifică sursa sau efectele reale ale unor produse precum pastile, ceaiuri și chiar soluții injectabile. 

Printre cele mai riscante metode se numără consumul necontrolat de pastile și ceaiuri „detox”, dar și injectarea unor substanțe care promit slăbire accelerată. 

@werth.kristine Oare chiar scade pofta de mâncare? #slabire #teste #tiktokshop #minune #kg ♬ orijinal ses - Kürtçe Müzikler ❣️

 

Autoritățile sanitare îndeamnă la prudență și recomandă consultarea unui specialist înainte de a începe orice regim alimentar sau tratament pentru slăbit. În paralel, se discută intens despre necesitatea unor campanii de informare și educație nutrițională în școli, pentru a combate fenomenul.

@mariapmr98 Am făcut Doza Gold de 5 mg! Nu vroiam să irosesc o doza plus ca știți cu toții că nu sunt chiar asa ieftine! Am comandat de pe Amazon 20 de seringi pentru insulina și uite așa m-am apucat eu sa fac doza 9 de Mounjaro! Pentru mine nu a fost greu, și nici nu îmi este frică de ace! #mounjaro #mounjaro_journey #vreau_sa_slabesc_30kg #doza_gold_mounjaro #golden_doze #mounjaro_update #slabit_cu_Mounjaro #mariapaulet #viral_pe_tiktok #pe_foryou🔝 #kg_in_minus #plinute #multe_kg #100k #viral_pe_tiktok #pe_foryou_cu_asta #urmaritorii_mei #mounjaro_followers #mounjaro_side_effects #mounjaro_uk #100kviews ♬ sunet original - Maria Paulet

„Slăbitul sănătos nu se face peste noapte și cu siguranță nu cu soluții din reclame online. E nevoie de echilibru, răbdare și sprijin profesionist”, subliniază experții.

Primul semnal de alarmă care ar trebui să trezească suspiciuni este atunci când influencerul care vă face o recomandare promovează produse din cele mai diverse domenii, fără o legătură clară cu expertiza sa.