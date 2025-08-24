Printre cele mai riscante metode se numără consumul necontrolat de pastile și ceaiuri „detox”, dar și injectarea unor substanțe care promit slăbire accelerată.
Autoritățile sanitare îndeamnă la prudență și recomandă consultarea unui specialist înainte de a începe orice regim alimentar sau tratament pentru slăbit. În paralel, se discută intens despre necesitatea unor campanii de informare și educație nutrițională în școli, pentru a combate fenomenul.
„Slăbitul sănătos nu se face peste noapte și cu siguranță nu cu soluții din reclame online. E nevoie de echilibru, răbdare și sprijin profesionist”, subliniază experții.
Primul semnal de alarmă care ar trebui să trezească suspiciuni este atunci când influencerul care vă face o recomandare promovează produse din cele mai diverse domenii, fără o legătură clară cu expertiza sa.