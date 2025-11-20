De ce este iarna o perioadă de risc pentru inimă?

Frigul acționează ca un factor de stres major asupra organismului, declanșând o serie de reacții în lanț menite să conserve căldura, dar care, în același timp, suprasolicită inima.

Principalul mecanism este vasoconstricția periferică. Ca răspuns la frig, vasele de sânge de la nivelul pielii, mâinilor și picioarelor se îngustează (se strâng) pentru a reduce pierderea de căldură. Acest proces, deși eficient pentru menținerea temperaturii centrale, are un efect secundar important: crește rezistența în vasele de sânge, ceea ce duce la o creștere a tensiunii arteriale. Inima este astfel forțată să pompeze sângele împotriva unei presiuni mai mari, muncind mai mult pentru a asigura circulația.

Pe lângă aceasta, frigul poate modifica și compoziția sângelui. Studiile au arătat că, la temperaturi scăzute, sângele tinde să devină mai "vâscos", iar trombocitele (celulele responsabile de coagulare) mai active. Acest lucru crește riscul de formare a unor cheaguri de sânge (trombi), care pot bloca o arteră coronară și pot declanșa un infarct miocardic.

Un alt factor de risc major este efortul fizic brusc și intens în aer rece. Activități precum curățarea zăpezii din fața casei pot reprezenta un șoc pentru sistemul cardiovascular. Combinația dintre vasoconstricția indusă de frig și creșterea bruscă a ritmului cardiac și a tensiunii arteriale în timpul unui efort fizic la care corpul nu este adaptat poate fi extrem de periculoasă, în special pentru o inimă deja vulnerabilă.

Nu în ultimul rând, sezonul rece este și sezonul infecțiilor respiratorii. O gripă sau o viroză severă declanșează un răspuns inflamator puternic în tot corpul. Această inflamație sistemică poate destabiliza plăcile de ateroscleroză deja existente în pereții arterelor, crescând riscul ca acestea să se rupă și să ducă la formarea unui cheag.

Cine este cel mai expus riscului?

Deși frigul poate afecta pe oricine, anumite grupuri de persoane sunt în mod particular vulnerabile și trebuie să acorde o atenție sporită sănătății inimii pe timpul iernii. Pacienții deja diagnosticați cu o boală cardiovasculară, precum cardiopatia ischemică sau insuficiența cardiacă, sunt cei mai expuși.

Pacienții cu diabet zaharat, care au adesea și alte afecțiuni cardiovasculare asociate.

Persoanele în vârstă, la care mecanismele de adaptare la frig sunt mai puțin eficiente.

Prevenția: cel mai bun scut împotriva riscurilor iernii

Cel mai important pas pe care îl puteți face pentru a vă proteja inima este un control cardiologic preventiv, efectuat înaintea sau la începutul sezonului rece. O evaluare completă, realizată în cadrul unui consult la cardiologie în Iași, poate identifica factorii de risc, poate evalua starea actuală a sănătății inimii dumneavoastră și poate ajusta tratamentul pentru a face față provocărilor iernii. De asemenea, în rețeaua noastră de clinici, pacienții pot beneficia de expertiză cardiologică în centrele din Vatra Dornei, Rădăuți și Cajvana, precum și de investigații avansate de CT Cord în Suceava. Un medic cardiolog vă poate oferi sfaturi personalizate, de la monitorizarea mai atentă a tensiunii arteriale, la recomandări specifice privind efortul fizic și semnele de alarmă la care trebuie să fiți atenți.

Cum ne putem proteja inima în sezonul rece?

Pe lângă controlul medical, adoptarea unor măsuri simple de precauție poate reduce semnificativ riscul.

Protejați-vă de frig. Îmbrăcați-vă în straturi, purtați întotdeauna căciulă, fular și mănuși atunci când ieșiți afară. Pierderea de căldură prin extremități este semnificativă.

Evitați efortul fizic brusc și intens. Dacă trebuie să curățați zăpada, faceți-o în reprize scurte, cu pauze dese, și asigurați-vă că sunteți bine încălzit înainte de a începe.

Ascultați-vă corpul. Nu ignorați niciodată simptome precum durerea sau presiunea în piept, dificultățile de respirație, durerea iradiată în brațul stâng sau în mandibulă. Acestea pot fi semnele unui infarct și necesită apelarea imediată la 112.

Vaccinați-vă antigripal. Vaccinarea nu vă protejează doar de gripă, ci și inima de stresul inflamator pe care această infecție îl poate provoca.

Nu lăsați ca frumusețea iernii să fie umbrită de probleme de sănătate care pot fi prevenite. Fiți proactivi, discutați cu medicul dumneavoastră și acordați inimii atenția pe care o merită în această perioadă solicitantă.