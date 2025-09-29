În forma actuală, doar bolnavii oncologici ar urma să beneficieze de această facilitate, în ciuda unei serii de amendamente depuse în comisii, care vizau includerea și a altor afecțiuni grave. Inițiativa fusese susținută de mai mulți parlamentari și organizații civice, care argumentau că accesul la fondurile personale din pensiile private ar putea salva vieți în cazul unor boli cronice costisitoare, potrivit Realitatea Plus.

Un alt amendament respins, propus de asociațiile fondurilor de pensii, viza reducerea perioadei de plată eșalonată a sumelor acumulate, de la 8 ani la 5 ani. În prezent, legislația prevede că doar 30% din valoarea acumulată poate fi retrasă imediat, restul fiind distribuit în tranșe anuale.

Deciziile comisiei au stârnit nemulțumiri în rândul pacienților și al susținătorilor reformei, care consideră că legea ignoră realitățile medicale și sociale ale celor care se confruntă cu boli grave. Proiectul urmează să fie dezbătut în plenul Parlamentului, unde se așteaptă noi discuții și posibile modificări.

Ministrul Muncii: „Ghinion, Pilonul 2 nu este depozit de economii!”

După ce Guvernul a schimbat legea și a limitat modul în care oamenii își pot retrage economiile de la pilonul 2, ministrul Muncii, Florin Manole, a comentat cinic situația: „ghinion, banii de la orice pilon nu sunt depozit de economii, iar pensia este o plată lunară.” Iar în timp ce Guvernul caută acum bani ca să acopere veniturile, ministrul spune că sunt bani pentru pensii.