Printre cele mai distincte semne ale noilor tulpini se numără o durere în gât intensă, descrisă de pacienți ca „senzația de lamă de ras”, alături de voce răgușită. Dr. Aaron Glatt, specialist în boli infecțioase, a declarat că „deși nu este specifică doar Covid-19, această descriere este frecventă în cazul noilor variante”, scrie sursa citată.

Pe lângă aceste simptome, pacienții pot prezenta și manifestări clasice precum dureri de cap, tuse, oboseală, nas înfundat sau rinoree. Deși nu sunt considerate mai periculoase decât variantele anterioare, mutațiile genetice le fac mai contagioase.

Creștere alarmantă a cazurilor și spitalizărilor:

Rata de pozitivare a crescut de la 7,6% la 8,4% într-o săptămână.

Spitalizările au urcat de la 2,0 la 2,73 la 100.000 de locuitori.

Autoritățile britanice au lansat o campanie de vaccinare de iarnă, adresată în special persoanelor peste 75 de ani, celor cu imunitate scăzută, gravidelor și copiilor. Vaccinurile sunt disponibile prin aplicația NHS, online sau în centrele de tip walk-in, iar unele farmacii oferă vaccinuri private contra cost.