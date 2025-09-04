Studiul, realizat pe un eșantion de peste 100.000 de persoane, a analizat obiceiurile alimentare și performanțele cognitive ale participanților pe o perioadă extinsă. Rezultatele au arătat că persoanele care consumau frecvent produse cu îndulcitori artificiali au obținut scoruri mai slabe la testele de memorie, atenție și orientare spațială, comparativ cu cei care evitau aceste substanțe, scrie Le Monde.

Autorii studiului subliniază că rezultatele nu stabilesc o relație cauzală directă, dar ridică suficiente semne de întrebare pentru a justifica cercetări suplimentare. În acest context, se recomandă moderație în consumul de îndulcitori, mai ales în rândul persoanelor în vârstă sau cu risc de afecțiuni neurodegenerative.

Deși îndulcitorii sunt promovați ca alternativă „mai sănătoasă” la zahăr, studiul sugerează că efectele lor asupra creierului ar putea fi mai complexe decât se credea.

Studiul deschide calea unor dezbateri importante privind reglementarea și etichetarea produselor care conțin îndulcitori. În paralel, cercetătorii continuă să investigheze legătura dintre alimentație și sănătatea mentală, într-un efort de a înțelege mai bine cum ne influențează alegerile din farfurie funcțiile cognitive.

Alimente și băuturi care conțin frecvent îndulcitori artificiali precum aspartam, sucraloză, acesulfam-K sau zaharină

Băuturi

Sucuri dietetice

Băuturi energizante fără zahăr

Ceaiuri și cafele îmbuteliate „light”

Apă aromatizată cu zero calorii

Produse dulci

Gume de mestecat fără zahăr

Bomboane și dropsuri „sugar-free”

Jeleuri și deserturi cu conținut redus de zahăr

Ciocolată dietetică

Produse procesate

Cereale pentru slăbit sau diabetici

Iaurturi și budinci „light”

Înghețată fără zahăr

Batoane proteice sau energizante

Produse de patiserie și panificație

Prăjituri și biscuiți „fără zahăr adăugat”

Mixuri pentru clătite sau checuri dietetice

Produse farmaceutice și suplimente

Siropuri de tuse și vitamine masticabile

Pastile efervescente

Suplimente pentru slăbit

Îndulcitorii artificiali sunt adesea menționați pe etichete sub denumiri precum E951 (aspartam), E955 (sucraloză), E950 (acesulfam-K) sau E954 (zaharină). iar verificarea ingredientelor este esențială.