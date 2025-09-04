Îndulcitorii artificiali ar putea accelera declinul cognitiv. Bătrânii sunt prima categorie supusă riscului - STUDIU

Recomandarea specialiștilor este să verificăm întotdeauna etichetele
Un nou studiu publicat de cercetători francezi trage un semnal de alarmă în legătură cu potențialele efecte negative ale îndulcitorilor artificiali asupra sănătății cognitive. Consumul regulat de îndulcitori precum aspartam sau sucraloza ar putea fi asociat cu o accelerare a declinului cognitiv, în special la vârstnici. Cel mai periculos element semnalat de specialiști este acela că multe astfel de produse sunt prezentate tocmai ca fiind "mai sănătoase" și "fără zahăr".

Studiul, realizat pe un eșantion de peste 100.000 de persoane, a analizat obiceiurile alimentare și performanțele cognitive ale participanților pe o perioadă extinsă. Rezultatele au arătat că persoanele care consumau frecvent produse cu îndulcitori artificiali au obținut scoruri mai slabe la testele de memorie, atenție și orientare spațială, comparativ cu cei care evitau aceste substanțe, scrie Le Monde.

Autorii studiului subliniază că rezultatele nu stabilesc o relație cauzală directă, dar ridică suficiente semne de întrebare pentru a justifica cercetări suplimentare. În acest context, se recomandă moderație în consumul de îndulcitori, mai ales în rândul persoanelor în vârstă sau cu risc de afecțiuni neurodegenerative.

Deși îndulcitorii sunt promovați ca alternativă „mai sănătoasă” la zahăr, studiul sugerează că efectele lor asupra creierului ar putea fi mai complexe decât se credea.

Studiul deschide calea unor dezbateri importante privind reglementarea și etichetarea produselor care conțin îndulcitori. În paralel, cercetătorii continuă să investigheze legătura dintre alimentație și sănătatea mentală, într-un efort de a înțelege mai bine cum ne influențează alegerile din farfurie funcțiile cognitive.

Alimente și băuturi care conțin frecvent îndulcitori artificiali precum aspartam, sucraloză, acesulfam-K sau zaharină

Băuturi

  • Sucuri dietetice 

  • Băuturi energizante fără zahăr

  • Ceaiuri și cafele îmbuteliate „light”

  • Apă aromatizată cu zero calorii

Produse dulci

  • Gume de mestecat fără zahăr

  • Bomboane și dropsuri „sugar-free”

  • Jeleuri și deserturi cu conținut redus de zahăr

  • Ciocolată dietetică

Produse procesate

  • Cereale pentru slăbit sau diabetici

  • Iaurturi și budinci „light”

  • Înghețată fără zahăr

  • Batoane proteice sau energizante

Produse de patiserie și panificație

  • Prăjituri și biscuiți „fără zahăr adăugat”

  • Mixuri pentru clătite sau checuri dietetice

Produse farmaceutice și suplimente

  • Siropuri de tuse și vitamine masticabile

  • Pastile efervescente

  • Suplimente pentru slăbit

Îndulcitorii artificiali sunt adesea menționați pe etichete sub denumiri precum E951 (aspartam), E955 (sucraloză), E950 (acesulfam-K) sau E954 (zaharină). iar verificarea ingredientelor este esențială.