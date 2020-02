Încă un medic chinez din Wuhan răpus de coronavirus

Acesta plănuia să se căsătorească cu logodnica sa la începutul lunii februarie, însă cei doi au amânat evenimentul, pentru ca Peng Yinhua să se implice activ în lupta împotriva pandemiei ce a pornit din China.

Un alt medic își pierduse viața la începutul lunii. Liu Zhiming murise tot în Wuhan pe 18 februarie.

Peng Yinhua, a doctor at a hospital in Wuhan, has died of coronavirus. He and his fiancee had planned to get married earlier this month but they postponed it so he could help in the fight against the epidemic. pic.twitter.com/kVDaxOAWqR