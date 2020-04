Geoană: NATO ar putea cumpăra echipamente medicale pentru România

Secretarul general adjunct al Organizației Nord-Atlantice spune că militarii, inclusiv medicii militari, reprezintă una dintre cele mai importante resurse în lupta cu pandemia de coronavirus.

Secretarul general adjunct al Organizației Nord-Atlantice, Mircea Geoana, spune că NATO ar putea face o parte dintre achizițiile de materiale sanitare.

"Avem un centru atlantic pentru situatii de dezastre naturale si care are capacitatea de a actiona ca o mica bursa a ceea ce e un excedent la nivelul tarilor membre. Avem o agentie specializata in domeniul militar si conexe la Luxemburg, si acolo exista exista o expozitie de achizitii pentru ca atunci cand achizitionezi in comun, ai volum mai mare, ai putere de negociere mai buna", a spus Mircea Geoana, la Realitatea PLUS.

Mircea Geoană spune că, deși pandemia de coronavirus a afectat atât de multe persoane, alianța NATO nu a fost slăbită.

"Noi, ca alianta, suntem in deplina functionalitate pe toate palierele", spune Geoana.

Până acum, în România, armata a pus în funcțiune două spitale militare mobile, a organizat mai multe transporturi de echipamente medicale, iar militarii sunt, în aceste zile, forță de sprijin pentru poliție și jandarmi.