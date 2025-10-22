Eveniment de marcă în lumea medicală, la Centrul Medical Sheba, numărul 8 la nivel mondial. În această perioadă, aici se desfășoară workshop-ul Upper Tract Urothelial Carcinoma, organizat de Departamentul de Urologie.

Lista speaker-ilor cuprinde somități din lumea medicală, între care: Dr. Asaf Shvero, Prof. Zohar A. Dotan, Dr. Michal Sarfaty, Dr. Husny Mahmud și Dr. Nir Kleinmann.

La workshop participă doar 5 medici din toată lumea, printre care Dr. Mihai Dobra, medic primar în Chirurgie Urologică la Institutul Clinic "Fundeni", din București.