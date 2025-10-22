Dr. Mihai Dobra, medic primar chirurgie urologică la Institutul Clinic "Fundeni", participă la prestigiosul Workshop UTUC, din Israel

Dr. Mihai Dobra, medic primar chirurgie urologică la Institutul Clinic Fundeni (foto dreapta)
Dr. Mihai Dobra, medic primar în Chirurgie Urologică la Institutul Clinic "Fundeni", din București, participă, în această perioadă, la un workshop de excepție, în Israel, în parteneriat cu Boston Scientific: Upper Tract Urothelial Carcinoma Workshop (Workshop privind Carcinomul urotelial al tractului superior, n.r.).

Eveniment de marcă în lumea medicală, la Centrul Medical Sheba, numărul 8 la nivel mondial. În această perioadă, aici se desfășoară workshop-ul Upper Tract Urothelial Carcinoma, organizat de Departamentul de Urologie.  

Lista speaker-ilor cuprinde somități din lumea medicală, între care: Dr. Asaf Shvero, Prof. Zohar A. Dotan, Dr. Michal Sarfaty, Dr. Husny Mahmud și Dr. Nir Kleinmann. 

La workshop participă doar 5 medici din toată lumea, printre care Dr. Mihai Dobra, medic primar în Chirurgie Urologică la Institutul Clinic "Fundeni", din București.

