Disconfortul se poate manifesta sub o mulțime de forme, precum: rigiditate, amorțeală, crampe, senzație arzătoare sau înțepătoare. Indiferent de senzația resimțită, dacă durerea persistă, reapare constant sau se agravează, este recomandat ca persoana afectată să meargă la medic pentru identificarea cauzei care provoacă durerea și indicarea tratamentului corespunzător. În caz contrar, pot apărea complicații grave.

Durerea de spate poate fi provocată de o varietate de afecțiuni, precum probleme ale coloanei vertebrale, până la boli ale organelor interne. Astfel, durerea resimțită în zona spatelui poate avea cauze precum excesul de greutate, întinderi musculare, leziuni ale mușchilor și tendoanelor, deteriorări ale vertebrelor, sau poate apărea din cauza unor afecțiuni precum endometrioză, probleme ale organelor interne sau chiar cancer și metastaze. Pentru un tratament eficient și evitarea complicațiilor, este important ca pacientul să se prezinte la medic cât mai repede și să nu aștepte ca durerea să treacă de la sine.

În urma consultului fizic, medicul recomandă diferite investigații și analize, care variază în funcție de specificul fiecărui caz. Astfel, pot fi recomandate investigații imagistice, precum ecografie, radiografie sau examen RMN sau CT, care pot depista probleme existente la nivelul coloanei vertebrale. Indiferent de afecțiunea diagnosticată, în prezent, există tratamente moderne, minim invazive și ușor de suportat. De exemplu, dacă durerea de spate este provocată de o hernie de disc, tratamentul indicat poate fi o operație pentru hernie de disc, realizată printr-o procedură minim invazivă, cu riscuri și durere scăzute și recuperarea rapidă a pacientului.

Persoanele care suferă de dureri de spate au acces la SANADOR la consulturi de specialitate, asigurate de medici empatici, cu vastă experiență. Investigațiile imagistice necesare pentru stabilirea corectă a diagnosticului sunt realizate cu echipamente de înaltă performanță, precum RMN 3 Tesla și CT 128 slice.

Odată diagnosticul stabilit, tratamentul recomandat va ține cont de specificul fiecărui caz în parte. Atunci când este indicat tratament chirurgical, operațiile sunt realizate la Spitalul Clinic SANADOR, în condiții sporite de siguranță, într-un bloc operator foarte bine dotat, cu sprijinul specialiștilor din Secția de Anestezie și Terapie Intensivă de categoria I.