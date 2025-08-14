De ce apar cariile dentare

În stadiu incipient, caria poate fi lipsită de simptome, dar, pe măsură ce avansează, poate provoca sensibilitate dentară, durere sau pete pe dinți. Netratată, caria dentară provoacă nu doar durere, ci și infecții și chiar pierderea dintelui afectat. Mai mult, o infecție dentară netratată se poate generaliza în tot corpul.

Asigurarea unei bune igiene orale și controalele stomatologice periodice pot contribui la prevenirea apariției cariilor sau la tratamentul eficient realizat înainte de apariția complicațiilor. Ai grijă de tine!

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro.