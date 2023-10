Pilozitatea faciala

Poate fi vorba despre o tulburare hormonală. Secretia excesiva de hormoni androgeni, produsi de glandele suprarenale, pot fi de vina sau chiar si sindromul ovarelor polichistice. Daca va confruntati cu aceasta problema, este recomandat sa mergeti la medic pentru analize suplimentare, potrivit farmaciata.ro.

Acneea

Desi cauzele acneei sunt numeroase, una dintre acestea poate fi dieta nepotrivită. Alimente bogate în zahăr, procesate, precum și absența din alimentație a fructelor și legumelor pot agrava acneea. În plus, laptele si produsele lactate pot contribui la aparitia acesteia.

Cearcănele

Când nu avem probleme cu somnul, apariția cearcănelor poate indica faptul că există în dieta noastră alimentele cu potențial alergic, precum lactatele, glutenul și ouăle.

Coșurile mici

Cosurile mici de la nivelul fetei, de culoare alba sau rosie pot fi usor trecute cu vederea, dar acestea pot reprezenta un deficit de acizi grasi, zinc si vitamina A. Este indicat să consumați alimente uleioase, precum carne de somon, semințe de dovleac și in, precum și fasole rosie. Alimentele bogate in vitamina A includ cartofii dulci si legumele verzi.

Buzele crăpate

Pot fi tot un semnal al unei diete neadecvate, săracă în zinc și vitamina B3. Acestea se întâlnesc cel mai mult in alimentele de origine animala, precum carnea de pui, peste si ficat. Daca urmati o dieta vegetariana, includeti nautul, semintele de dovleac, alunele si ciupercile.

Crăpăturile și băsicile în colțurile gurii

Dacă apar în mod frecvent, poate fi vorba despre un deficit de fier si vitamina B2 si B12. Alimentele cele mai bogate in aceste elemente sunt reprezentate de legumele verzi, fasolea si carnea de pui. De asemenea, pentru vitaminele B este indicat să consumați legume bogate in fibre si enzime, precum papaya.

Sprâncene subtiri

Daca aveti sprancenele subtiri, in special ultima treime a acestora, poate fi vorba despre hipertiroidie (apare atunci cand glanda tiroida produce mai multi hormoni). Daca acest semn este asociat cu pielea uscata, cresterea in greutate, constipatia sau oboseala excesiva, este necesar sa mergeti la medic pentru a efectua investigatiile necesare pentru un diagnostic si tratament corect, aratăs.

Paloarea pielii

Pielea palida apare in special daca aveti anemie. Anemia apare atunci cand aveti un deficit de vitamina B12, B6, folati si fier. Este necesar sa va faceti analize de sange ce pot diagnostica anemia si alte deficite nutritionale. In plus, introduceti in dieta legume verzi, fasole si carne de pui.