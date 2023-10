Dacă ai dinții galbeni sau decolorați, sunt slabe șanse să-i faci albi ca în reclame dacă bei regulat cafea, ceai sau fumezi.

Există însă o serie de tratamente naturale care pot ajuta în acests sens.

Bicarbonatul de sodiu si apa oxigenata

Aceasta combinatie este foarte eficienta si da rezultate. Multi confirma faptul ca albeste dintii. Se amesteca putina apa oxigenata cu o cantitate mica de bicarbonat de sodiu, pentru a obtine o pasta. Se periaza dintii ca de obicei. Apa oxigenata actioneaza ca un agent antibacterian si curata foarte bine intreaga gura si gingiile, diminuand bacteriile nocive, scrie viataverdeviu

Oțetul din cidru de mere

Unii spun ca efectul este similar cu al unui tratament de albire profesional, dare este nevoie de răbdare și perseverență. Atentie, insa, ca orice acid, si otetul de mere poate ataca smaltul dintilor. Dupa ce folosesti otet de mere, curata dintii cu pasta de dinti obisnuita sau clateste gura foarte bine cu apa.

Coaja de lamaie sau de portocala

Unele dovezi arata ca si coaja de lamaie sau de portocala poate albi dintii. Sigur, nu poti sti sigur pana nu incerci. Insa, trebuie mentionat inca o data, desi sunt alimente foarte bune si pentru stomac, acizii pe care ii contin pot dauna smaltului. Asa ca, si dupa ce folosesti coaja de lamaie sau portocala e bine sa clatesti gura foarte bine cu apa.

Căpșunile

Se spune ca actrita Catherine Zeta Jones isi albeste dintii cu capsuni. Cine s-ar fi gandit? Sunt persoane care sustin ca metoda functioneaza. Ca si in cazul altor metode naturale, clateste bine gura ulterior.

Spălatul cu pasta de turmeric

Spre deosebire de alti agenti de curatare, turmericul are proprietatea de a nu deteriora smaltul dentar. Pentru a observa primele imbunatatiri in ceea ce priveste culoarea si aspectul dintilor e nevoie de aproximativ o saptamana de tratament, ce consta in periaj zilnic cu pasta de turmeric.

Sursa utilizata: http://draxe.com/6-ways-to-naturally-whiten-your-teeth/