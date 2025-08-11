Ce este fibromul uterin

De obicei, fibroamele mici nu necesită tratament, fiind frecvent întâlnite, dar fără simptome. Atunci când se manifestă, pot produce sângerări menstruale abundente, dureri de spate, urinare frecventă, durere în timpul actului sexual și chiar anemie. Unele fibroame pot provoca infertilitate sau complicații ale sarcinii.

Dacă fibromul uterin afectează calitatea vieții, medicul poate recomanda tratament medicamentos sau intervenție chirurgicală, care poate fi realizată și minim invaziv în multe cazuri. Ai grijă de tine!

