Ce este fibromul uterin

Fibromul uterin este o tumoră necanceroasă, des întâlnită, care se dezvoltă din celulele musculare ale uterului. Afecțiunea apare de obicei la femeile cu vârsta până în 50 de ani. După intrarea la menopauză, se produce o scădere a dimensiunii tumorii. Un fibrom uterin poate varia ca dimensiune, de la foarte mic până la mărimea unui pepene, iar o femeie poate avea mai multe astfel de tumori.

De obicei, fibroamele mici nu necesită tratament, fiind frecvent întâlnite, dar fără simptome. Atunci când se manifestă, pot produce sângerări menstruale abundente, dureri de spate, urinare frecventă, durere în timpul actului sexual și chiar anemie. Unele fibroame pot provoca infertilitate sau complicații ale sarcinii.

Dacă fibromul uterin afectează calitatea vieții, medicul poate recomanda tratament medicamentos sau intervenție chirurgicală, care poate fi realizată și minim invaziv în multe cazuri. Ai grijă de tine!

