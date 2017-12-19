Mega show pregatit de Delia pentru petrecerea de Revelion! (P)

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 dec. 2017, 18:02

Este cea mai in voga artista de la noi si cu siguranta si tu, fie ca ai 12,30 sau 50 de ani iti doresti sa dansezi si sa canti alaturi de ea. Anul acesta, la petrecerea de Revelion organizata la Jubile Concept ai ocazia sa te bucuri live de show-ul Deliei, pentru ca despre ea este vorba, la singura petrecere dintre ani din Bucuresti la care aceasta va canta.

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