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Mega show pregatit de Delia pentru petrecerea de Revelion! (P)

Mega show pregatit de Delia pentru petrecerea de Revelion! (P)

Mega show pregatit de Delia pentru petrecerea de Revelion! (P)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 dec. 2017, 18:02

Este cea mai in voga artista de la noi si cu siguranta si tu, fie ca ai 12,30 sau 50 de ani iti doresti sa dansezi si sa canti alaturi de ea. Anul acesta, la petrecerea de Revelion organizata la Jubile Concept ai ocazia sa te bucuri live de show-ul Deliei, pentru ca despre ea este vorba, la singura petrecere dintre ani din Bucuresti la care aceasta va canta.

Artista, recunoscuta pentru aparitiile sale spectaculoase si prezenta scenica electizanta, a pregatit un mega-show pentru aceasta petrecere, ce imbina un performance muzical cu efecte vizuale spectaculoase. Intregul concept grafic a fost dezvoltat pe parcursul mai multor luni, un proces complicat datorita faptului ca fiecare moment al show-ului a fost personalizat cu desene originale, special pregatite pentru piesele Deliei. Acestea vor contura o poveste prin fiecare moment, in functie de fiecare piesa.

DELIA va pune în scena la Jubile Concept un spectacol vibrant, un concept de party de top, în care pofta de distractie va fi cu siguranta molipsitoare!

Suna-ti prietenii si intampinati impreuna Noul An intr-o atmosfera exuberanta, cu un meniu premium, atent selectionat, cu tort, sampanie, candy-bar incluse si bauturi alcoolice si non-alcoolice in regim de consum nelimitat. Pretul unui bilet ultra all incusiv este de 499lei/persoana.

Grabeste-te! Mai sunt cateva locuri libere!

Afla mai multe detalii AICI: http://revelion.jubile.ro/

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