Astăzi începe judecata celui de-al doilea dosar penal trimis în judecată de procurorii de la Parchetul General, aflat pe masa magistraților de la Curtea de Apel București, un dosar extrem de important în care este implicat și liderul suveranist.

Astăzi are loc primul termen de judecată în cadrul acestui dosar în procedura de cameră preliminară, măsuri și excepții de către judecătorul de cameră preliminară.

Liderul suveranist este acuzat în cadrul acestui dosar penal de "complicitate la tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale".

În același dosar mai sunt puși sub acuzare Horațiu Potra, care va fi extrădat în săptămânile ce urmează, declară surse din Ministerul Justiției, cât și alte 18 persoane.

Avocații liderului suveranist au menționat că acest rechizitoriu este "un simulacru" care va fi desființat în Justiție.

Cât despre dosar, sunt foarte multe controverse având în vedere că nu sunt probe solide pentru acuzațiile care i se aduc acestuia.

Surse au precizat pentru Realitatea PLUS că niciun procuror din cadrul Secției Speciale de la Parchetul de pe lângă CAB nu a dorit preluarea acestui caz ca procuror de ședință. Tocmai de aceea, până în aceste momente nu am avut fixat un prim termen. Așadar la ora 13.30, în această după-amiază, începe judecarea acestui dosar extrem de important, la care va fi prezent și Călin Georgescu.