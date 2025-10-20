Oficialul european are programate întâlniri cu premierul Ilie Bolojan, președintele Nicușor Dan și ministrul de Interne, Cătălin Predoiu.
Comisarul european pentru afaceri vine la București
Magnus Brunner vine în România pentru discuții despre protejarea frontierelor, combaterea traficului de persoane și consolidarea siguranței interne.
Agenda vizitei include și o conferință comună cu ministrul Cătălin Predoiu, la Ministerul Afacerilor Interne.
Comisarul european va aborda și subiecte legate de noul plan european de apărare împotriva dronelor și de măsurile pentru prevenirea campaniilor de dezinformare.