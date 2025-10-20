Alimentarea cu gaze naturale a fost oprită pentru aproximativ 14 mii de locuitori din zona Pipera- Voluntari, după ce un incendiu a afectat sistemul de distribuţie. Deși furnizorul le-a spus oamenilor că se lucrează intens în zonă, motiv pentru care vor sta în frig ore bune, se pare că la fața locului nu era nicio echipă de intervenție. Minciuna a fost demontată de Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, care a lansat o serie de acuzații fără precedent.