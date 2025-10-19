Totul după ce premierul a trimis corpul de control al prefectului la primăria pe care o conduce. Mai mult, Vladimir Petruț susține că se teme pentru siguranța lui și că va cere autorităților să-i acorde protecție.

„Mi se pare așa, suspect, cum ei deja, în mai puțin de 24 de ore, au trimis aceste documente, dar acest lucru, să zicem că nu m-ar fi speriat atât de mult. Sincer, ce m-a speriat...ieri m-am întâlnit cu un domn, pe care nu l am mai văzut niciodată, m-a sunat că e în trecere în Cavnic și ar vrea să discute cu mine două minute și mi a zis: „Domnule, te avertizez că te-ai luat de cine nu trebuie, sunt niște servicii foarte importante în joc și eu cred că vei fi eliminat în scurt timp!”. Acest lucru m-a pus pe gânduri și am zis că voi și cere poliției să mi asigure protecție și pază pentru că in acest moment mi-e frică și mie mai era o persoană cu mine atunci și mi-a zis că n-o să scap nepedepsit pentru că am avut curaj să mă iau de Ilie Bolojan, care e un om foarte important și susținut de niște instituții puternice”, a declarat pentru Realitatea Plus primarul din localitatea Cavnic.