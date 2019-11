Viorica Dăncilă, mesaj către baronii PSD: „Nu demisionez, nu cedez presiunilor!”

Întrebată despre ce pași vor urma în cariera sa în PSD și dacă îi este teamă de o eventuală debarcare cerută de colegi, Viorica Dăncilă a explicat că „nu-mi e teamă de nimeni, nu îmi e frică decât de Dumnezeu și de faptul că aș putea să-i dezamăgesc pe cei care cred în mine”.

„Din punct de vedere personal, am facut tot ce am putut, politic, poate trebuiau sa fie in jurul meu colegi, oameni cu mai multa experientă, am avut o echipa pentru strategia de campanie, îmtotdeauna e loc de mai bine”, a ținut să menționeze Dăncilă.

Dăncilă a explicat că nu ar fi motive pentru demisia sa din fruntea PSD, pentru că, dacă se urmărește istoricul fiecărui candidat, rezultatul obținut de ea este unul bun.

„Să luăm istoricul fiecarui candidat la prezidențiale. Eu am luat un partid la 22%, președintele partidului arestat, ne-am dus spre 17%, și de la acel scor foarte mic am reusit să țin echilibrul în partid , sa intru in turul doi, cu toate că nimeni nu imi dadea o sansa. Peste 3 milioane 300 de mii. Și să am numărul de voturi pe care l-am avut in 2016 la parlamentare, ce ne-a permis să intrăm la guvernare. Pe 29 iunie a fost congresul, de la 1 iulie pana acum, totusi, sa intri in turul doi si sa mergi la 3 milioane de voturi nu este ușor. Daca si eu, ca și ceilalți, să fi venitt pe o pozitie consolidata, lucrurile erau mai usoare, probabil că era un scor mai bun”, a recunoscut Dăncilă.

Actualul președinte al PSD a spus că nu îi este teamă de cei care îi cer demisia și că nu va renunța la președinția partidului. Dăncilă nu a ezitat să își avertizeze contestatarii, lansând o săgeată spre cei care o vor plecată de la conducerea PSD:

„Cei care solicita sa plece presedintele sa vada ce au facut in judete. O analiza trebuie facuta de la baza spre varful partidului (...) Am sa le spun ca eu nu cedez presiunilor si ca modul lor de a proceda e unul incorect, pentru că, dacă intr-adevar vrem sa avem rezultate, o strategie mai buna, trebuie să facem o analiza. E foarte ușor să găsești vinovați. Viorica Dăncilă nu-și va depune mandatul, se convoacă congres și vom vedea ce iese la congres. (...) Să vedem sa vdm ce s a gresit ce s a pierdut, daca vor sa schimbe, si vor sa o schimbe dancila sa vdm cu ce ajuta asta epartidul electoratul.

„Știu că avem și noi războinicii noștri. Orice razboinic tre sa accepte statutul . Cred că un scandal acum, care sa apara public, nu e bun pentru PSD. (...) Nu se poate acest lucru (demiterea sa - n.red.), pentru că, conform statutului, președintele e dat afara prin congres. O să inițiem o dată sau două pentru congres și vom avea un congres. Nu sunt un om care să trădeze. În spatele Vioricai sunt o multime de oamni si pe acei oameni nu vreau sa-i dezamăgesc”, a mai spus Dăncilă, la Realitatea PLUS.

Despre deciziile ce urmează pentru PSD după alegerile prezidențiale, Dăncilă a spus că va fi o discuție în interiorul partidului chiar la câteva zile după anunțarea rezultatelor finale la prezidențiale.

„Sa avem toate rezultatele din tara, din diaspora, sa se incheie totul si vom avea un Comitet Executiv. Cred că pe la mijlocul saptamanii. Cred că săptămâna aceasta vom avea un CEx național”, a anunțat Dăncilă.

Cum arată planurile electorale de viitor ale PSD, în viziunea lui Dăncilă

„Vom hotari cum e mai bine pentru colegii si colegele care candideaza la primarie; dincolo de acest egoism, al meu personal, important este cum ne pozitionam la alegerile locale. Pentru că la rezultatul pe care-l avem acum câștigăm mai mulți primari decât avem acum. Cu rezultatukl de la prezidențiale de la turul doi avem un rezultat foarte bun la parlamentare. Eu mizez pe electoratul care ne-a acordat increderea acum, eu mizez sa mentinem acest electorat de 3 milioane 300 de mii, care a fost electoratul nostru in 2016”, a punctat Dăncilă.