„Și eu am refuzat să cred că de acolo a început, pentru că am spus, să nu îndrăzniți vreodată, la cât am muncit eu în campania asta, să-mi cereți mie vreun ban, în condițiile în care salariul de senator este cu mult mai mic față de ce câștigam eu ca avocat”, a declarat senatoarea.

Ninel Peia, fondatorul formațiunii politice Neamul Românesc, spune că Lulea a cerut bani parlamentarilor AUR, 120 de milioane de lei, în total.

„Domnul Lulea are 47 de parlamentari pe hârtie, pentru că nu sunt toți ai lui și pentru cei 47 de parlamentari, pentru ca partidul Neamul Românesc necandidând pe listele partidului românesc, banii aceia pentru parlamentari îi primeste tot domnul Lulea. Faceți dumneavoastră socoteala, aproape 12 milioane de euro pe an. Calculati 40 de milioane de euro. A cerut bani și parlamentarilor, să dea la partid aproximatic 120 de milioane, per total. Secretară, masina, presă”, acuză Ninel Peia.