Victor Ponta: O sa spun in fata Congresului, daca am ocazia. Daca nu, voi vorbi in fata oamenilor.

Reporter: In fata oamenilor candidat sau deputat? Au fost lideri PSD care v-au spus ca vor sa va sustina?

V..P.: Eu știu că poporul voteaza, nu conducerile de partid, la functia de presedinte. Eu am sperat si sper in continuare ca liderii Coalitiei sa tina cont de ce a spus poporul. Am mai fost exclus pentru ca nu am fost de acord sa dam jos Guvernul Grindeanu.