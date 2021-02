Realitatea PLUS

Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Vasile Dîncu, susține că PSD îşi propune înfiinţarea unei „platforme destul de permisive” de stânga, în care fiecare formaţiune să îşi păstreze identitatea, iar PSD să fie „un dirijor" al stângii şi „partidul fundamental”.

"Vreau să construiesc un bloc şi vom construi, împreună cu celelalte partide, un bloc de stânga pentru următoarele alegeri", spune Dîncu.

Liderul social-democrat afirmă că vede în Pro România „unul dintre principalii parteneri” ai PSD în viitor.

„Să vedem ce formă va găsi Victor Ponta pentru a ţine partidul în picioare pentru că este greu să ţii un partid când nu eşti partid parlamentar", mai spune Dîncu.

Dîncu a mai precizat că lipsa unei alianțe între cele două formațiuni politice a dus la pierderea alegerilor de anul trecut.

"Mie îmi pare rău că nu am reuşit să facem la ultimele alegeri generale, nu am reuşit să facem o alianţă cu Victor Ponta şi ceea ce s-a întâmplat la Bucureşti ne-a făcut să pierdem alegerile la Bucureşti. El ştie foarte bine că noi am vrut să facem acest lucru”, a afirmat Dîncu în acest context.