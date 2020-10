Un MARTOR la "cina cea de taină" a lui Ciolacu rupe tăcerea: ce s-a întâmplat, de fapt, la masă. Ce puneau la cale liderii PSD

"Eram cazata cu un grup de prieteni in acea unitate. Noua ni s-a impus sa respectam regulile de distantare, nu am avut voie sa stam 7 la masa. Unul din chelneri ne-a spus ca la 6 vine seful si nu avem voie. Am stat la doua mese. In timpul asta, au aparut Ciolacu si Romascanu. Pe urma li s-a facut o masa speciala afara, pentru 10 persoane. Erau afara, la o singura masa. Dintre persoanele participante am recunoscut pe Ciolacu, Tudose si pe Romascanu", a povestit, la Realitatea PLUS, o tanara, martora la intalnirea de taina a PSD.

"In jur de ora 7.30-8.00, petrecerea s-a mutat la interior. Persoanele, in cele din urma, erau in jur de 12, contrar a ce a declarat Romascanu in presa, erau toti la aceeasi masa. Au venit pe rand, s-au inmultit pe urma", a adaugat tanara.

Intrebata ce reactie au avut social-democratii la venirea politiei, aceasta a replicat: "Nu eram acolo pentru ca deja angajatii unitatii trasesera draperiile, au inchis usa, o parte din lumini erau stinse. Nu stiu la ce ora a venit politia."

"Noi am avut parte de un tratament total diferit in acel restaurant", a mai spus tanara.

Intrebata despre ce se discuta la masa liderilor social-democrati, aceasta a declarat: "Nu pot spune ca am auzit foarte multe in afara de discutia despre data alegerilor, despre posibilitatea de amanare a alegerilor. Ei incercau sa fie destul de discreti. Era o discutie in contradictoriu, ca trebuie sa se fereasca mai mult ca ar putea sa fie vazuti impreuna. Unii spuneau ca daca ii vede cineva, ce are sa se intample?"