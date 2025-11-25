Uniunea Militarilor si Politistilor „Mihai Viteazul” (UMPMV) îsi exprima îngrijorarea ferma fata de incidentul aerian produs pe teritoriul României, în judetul Vaslui, unde o drona de provenienta straina, implicata în conflictul din regiunea Marii Negre, a patruns adânc în spatiul aerian national.

Spatiul aerian al României este suveran si inviolabil. Conform legislatiei în vigoare – Constitutia României, Codul Aerian, Legea 257/2011 si regulile NATO privind angajamentul fortei – orice aeronava neidentificata sau necooperanta, pilotata sau fara pilot, care patrunde fara autorizare în spatiul aerian românesc, constituie o amenintare directa la adresa securitatii nationale. România are cadrul legal complet pentru a intercepta si neutraliza orice astfel de aparat, iar responsabilitatea operationala apartine exclusiv Ministerului Apararii Nationale, prin lantul de comanda prevazut de lege. Neutralizarea unei tinte aeriene necooperante nu este o optiune politica, ci o obligatie de stat.

Incidentul din Vaslui reprezinta o vulnerabilitate evidenta: o drona a parcurs sute de kilometri în interiorul teritoriului tarii fara a fi interceptata. Aceasta este o problema de securitate care necesita analiza imediata, transparenta si profesionista a institutiilor abilitate.

UMPMV subliniaza trei principii esentiale:

1. România trebuie sa reactioneze ferm si proportional împotriva oricarei încalcari a spatiului aerian.

2. Credibilitatea noastra în cadrul NATO depinde de capacitatea de a raspunde eficient la astfel de provocari. 3. Populatia României are dreptul la protectie deplina, iar institutiile statului trebuie sa functioneze la parametri maxim operationali.

Solicitam autoritatilor:

– Sa clarifice public circumstantele incidentului.

– Sa identifice orice vulnerabilitate în sistemul de supraveghere aeriana.

– Sa asigure, prin masuri ferme, ca spatiul aerian al României este protejat în orice moment.

UMPMV sprijina total militarii si politistii României si reafirma valorile fundamentale: Dumnezeu, Patrie, Familie, Onoare.

Gabriel Oprea

Presedinte UMPMV