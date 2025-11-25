UMPMV: Neutralizarea unei ținte aeriene necooperante nu este o opțiune politică, ci o obligație de stat

Uniunea Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” își exprimă profunda îngrijorare după incidentul grav din Vaslui, unde o dronă de proveniență străină, implicată în conflictul din zona Mării Negre, a pătruns adânc și neinterceptată în spațiul aerian suveran al României, ridicând semne serioase privind vulnerabilitățile sistemului național de apărare.

Uniunea Militarilor si Politistilor „Mihai Viteazul” (UMPMV) îsi exprima îngrijorarea ferma fata de incidentul aerian produs pe teritoriul României, în judetul Vaslui, unde o drona de provenienta straina, implicata în conflictul din regiunea Marii Negre, a patruns adânc în spatiul aerian national.

Spatiul aerian al României este suveran si inviolabil. Conform legislatiei în vigoare – Constitutia României, Codul Aerian, Legea 257/2011 si regulile NATO privind angajamentul fortei – orice aeronava neidentificata sau necooperanta, pilotata sau fara pilot, care patrunde fara autorizare în spatiul aerian românesc, constituie o amenintare directa la adresa securitatii nationale. România are cadrul legal complet pentru a intercepta si neutraliza orice astfel de aparat, iar responsabilitatea operationala apartine exclusiv Ministerului Apararii Nationale, prin lantul de comanda prevazut de lege. Neutralizarea unei tinte aeriene necooperante nu este o optiune politica, ci o obligatie de stat.
Incidentul din Vaslui reprezinta o vulnerabilitate evidenta: o drona a parcurs sute de kilometri în interiorul teritoriului tarii fara a fi interceptata. Aceasta este o problema de securitate care necesita analiza imediata, transparenta si profesionista a institutiilor abilitate.

UMPMV subliniaza trei principii esentiale:
1. România trebuie sa reactioneze ferm si proportional împotriva oricarei încalcari a spatiului aerian.
2. Credibilitatea noastra în cadrul NATO depinde de capacitatea de a raspunde eficient la astfel de provocari. 3. Populatia României are dreptul la protectie deplina, iar institutiile statului trebuie sa functioneze la parametri maxim operationali.

Solicitam autoritatilor:

– Sa clarifice public circumstantele incidentului.
– Sa identifice orice vulnerabilitate în sistemul de supraveghere aeriana.
– Sa asigure, prin masuri ferme, ca spatiul aerian al României este protejat în orice moment.
UMPMV sprijina total militarii si politistii României si reafirma valorile fundamentale: Dumnezeu, Patrie, Familie, Onoare.

Gabriel Oprea

Presedinte UMPMV