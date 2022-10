“Drulă minte. PNL demască dezinformarea cu documente”, sustine Partidul National Liberal in cadrul unei campanii publice referitoare la achizitia de autospeciale de la MAI, potrivit umpmv.eu.

“Drulă a semnat contractul de finanțare în scandalul BMW. Acum se face că “a uitat”. Ministrul Bode face public documentul. Drulă folosește o licitație transparentă și legală, pe care a aprobat-o în 2021, pentru a minți și a câștiga el capital electoral. Îi reamintim domnului deputat Drulă cronologia achiziției de autospeciale MAI”, subliniaza PNL.

Liberalii prezinta Istoricul achiziției autospecialelor, care începe încă în 2017, când Inspectoratul General al Poliției a discutat cu Ministerul Transporturilor despre o soluție pentru scăderea accidentelor de pe drumurile publice. În discuții, s-a ajuns la concluzia că este nevoie de un sistem de monitorizare a traficului, mai eficient decât cel actual.



“2018-2020

IGPR a elaborat cererea de finațare și proiectul tehnic asociat

Proiectul tehnic conține specificațiile tehnice pentru autospeciale precum cutie de viteze 8+1, lungime, capacitate cilindrică, etc.

La 1 Octombrie 2020, IGPR a depus cererea de finanțare + proiectul tehnic. Guvernul aprobă necesitatea și oportunitatea prin HG 971/2020.

25 Mai 2021

Ministerul Transporturilor condus de Ministrul Cătălin Drulă a aprobat cererea de finanțare

Ministerul Transporturilor, condus de Cătălin Drulă, aprobă cererea depusă de Inspectoratul General al Poliției în octombrie 2020, inclusiv fișa cu specificațiile tehnice.

5 Iulie 2021

Cătălin Drulă semnează, ca ministru al Transporturilor, contractul pentru finanțarea achiziției autospecialelor.

Parte integrantă din contract este Anexa 2, care conține specificațiile tehnice. După trei zile, Ministerul Transporturilor emite un comunicat de presă în care se laudă cu semnarea contractului.

25 octombrie 2021

IGPR publică în SEAP anunțul primei licitații pentru achiziția a 300 de autospeciale.

Pentru că nu s-a prezentat niciun ofertant, licitația este anulată pe 26 noiembrie 2021. Pentru a face contractul mai atractiv pentru companii, crește valoarea per autovehicul și se oferă posibilitatea măririi numărului, de la 300 până la maxim 600.

15 mai 2022

IGPR publică în SEAP al doilea anunț al licitației, la care se prezintă un singur ofertant

deși mai erau în piață încă 4 alte modele care respectau specificațiile tehnice.

Oferta a fost validată și licitația se încheie cu un câștigător. Nu au existat contestații.

12 septembrie 2022

Se semnează contractul de furnizare a minim 300 autospeciale

Furnizorul se angajează să livreze primele 100 autospeciale în termen de 270 zile”.

PNL îi reaminteste deputatului Drulă și de documentele pe care le-a aprobat ca ministru: “Postul de ministru al Transporturilor a fost ocupat de Cătălin Drulă în perioada 23 decembrie 2020 – 8 septembrie 2021. În acest interval de timp, a avut pe masă documente esențiale în organizarea licitației: a aprobat cererea depusă de IGPR și a semnat contractul de finanțare”.

Liberalii se intreaba: “Oare ce va mai “uita” mâine domnul deputat Drulă? După ce a dus USR la o singură cifră în sondaje, domnul deputat Drulă știe să facă doar scandal. În mod convenient, a “uitat” că a semnat documente în calitate de ministru și acum declară că nu știe ce conține contractul pe care l-a semnat”, mai scrie umpmv.eu.