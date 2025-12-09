"Despre România vreau să vă spun că, în ciuda ştirilor şi ...în fine...popor latin, pasiuni mari...dar, dincolo de asta, în opinia mea, România azi are maturitatea să se autoevalueze, să știe ce poate, are o zonă privată foarte dinamică, are o administraţie care, într-o oarecare măsură, este de bună credinţă, dar, în orice caz, este mai matură şi începe să ştie ce vrea şi, faţă de unde riscam să fim anul trecut, cred că ne-am învăţat cu toţii lecţiile şi am început un proces destul de lung de reconciliere între administraţie şi societate", a declarat Nicușor Dan.
Tupeul lui Nicușor Dan la un an de la anularea alegerilor: președintele prelungește iar termenul promis românilor
Nicușor Dan a anunțat ca prelungește din nou termenul pentru publicarea dovezilor privind anularea alegerilor de anul trecut. Mai exact, el spune că de abia la sfârșitul lunii ianuarie va publica raportul. Întrebat de jurnaliști dacă poate afirma astăzi că Rusia a manipulat alegerile prezidențiale, Nicușor Dan a declarat că "durează între 3 și 5 ani să demonstrezi o ingerință rusească în scrutin". Acesta a mai spus că paginile care îl promovau pe Călin Georgescu erau legate de un serviciu de mesagerie rusesc, lucru confirmat și de serviciile franceze, susține Nicușor Dan.
