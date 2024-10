"Gura Prostănacului adevăr grăiește….Mirciulică (Geoană adică) a declarat, senin, la Tv, în direct, despre rezultatul vizitei lui la Moscova în 2009: Niciunul! Nu am câștigat Președinția României. Da, pare incredibil…Mai citiți o dată declarația lui Geoană-independentul-antisistem-etc.

Deci atunci el de aceea a fost la Moscova, pentru sprijin….

Acum oare cine-l susține? Că românii nu prea…

Probabil că o să aflăm după campanie…. ", scris Mihai Tudose pe pagina de Facebook.

Totul vine după ce candidatul independent la președenția României Mircea Goană a făcut aceste dezvăluiri într-un interviu exclusiv în momentul în care a fost întrebat care au fost rezultatele vizitei la Moscova.

"In 2008, Putin a fost la Summitul NATO de la Bucuresti. In 2009, cand am fost in vizita, Medvedev de-abia preluase presedentia Federatiei Ruse. Pentru ca, in acel moment, eram candidat la presedentie si nu puteam sa antrenez statul roman intr-o vizita exploratorie. Niciunul. Nu am câștigat președinția României. Deci niciunul", a spus Geoana intr-un interviu.