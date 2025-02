"Te duci mai intai si citesti cine este autorul articolului. Il gasesti simplu, usor, daca te duceai pe Wikipedia si il gaseai pe Frank Parlato JR, care e nascut in 1955. Deci e un omulet asa la vreo 70 de anisori, si aflam despre el ca a fost bagat in o gramada marele ziarist Parlato, in asa fel - scrie pe Wikipedia - gasiti Frank Parlato.

A fost acuzat asa de frauda, spalare de bani, evaziune fiscala in legatura cu o cladire. Omul a fost si in arest la domiciliu. In cele din urma a acceptat sa pledeze vinovat in fata Fiscului, a platit bani multi pentru toata povestea. A si stat in arest la domiciliu niste lunid e zile. Deci Frank Parlato asta despre care s-a zis ca e marele ziarist de investigatii e in realitate un escroc", a declarat Turcescu intr-un live pe TikTok.